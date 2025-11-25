Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jeden dokument zdominuje dyskusje szczecińskich radnych

Region Adam Wosik

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dyskusja nad Strategią Rozwoju Szczecina na lata 2025-2035 zdominuje wtorkową sesję Rady Miasta.
Dokument ten liczy prawie 100 stron i w ocenie radnego Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Dorżynkiewicza, jest niezwykle potrzebny dla sprawnego zarządzania Szczecinem. - Strategia została przygotowana przez zespół ekspertów, któremu przewodniczyła pani profesor Aneta Zelek. I jest to dokument, który jest nam potrzebny do tego, żeby sprawnie zarządzać miastem, żeby ono się lepiej rozwijało, żeby jasno były określone kierunki rozwoju naszego miasta - mówi Dorżynkiewicz.

- Zaproponowana strategia powiela rzeczy, które znane są radnym już od wielu lat - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. - Strategia jest bardzo ogólna. Można powiedzieć, że nie ma tam żadnych zapisów konkretnych. To jest zestaw ogólników, który tak naprawdę wiemy już od dawna, że trzeba pewne rzeczy w mieście zrobić. Dziwię się, że od wielu lat te rzeczy nie są realizowane.

Strategia Rozwoju Szczecina zawiera między innymi propozycje budowy kolejnych linii tramwajowych czy też torów kolejowych.

Dyskusja nad tym dokumentem przewidziana jest w trakcie sesji, która rozpocznie się o godzinie 10.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
