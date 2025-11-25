Radni o Branżowych Centrach Umiejętności

Utworzenie dwóch Branżowych Centrów Umiejętności będzie jednym z tematów wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Jedno z nich - w dziedzinie Spawalnictwo - działać będzie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Jak mówi dyrektor tej placówki, Elżbieta Moskal, docelowo nowe sale szkoleniowe udostępniane będą nie tylko uczniom.



- Dzięki możliwościom, które się przed nami będą otwierały, będziemy mogli udostępniać bazę także dla osób dorosłych, studentów, osób bezrobotnych. Każdy, kto będzie się chciał nauczyć spawania, będzie mógł u nas to zrobić - zapewnia Moskal.



Drugie Branżowe Centrum Umiejętności - w dziedzinie Energetyka - od 1 stycznia działać ma w Zespole Szkół nr 4. Jak zapowiada dyrektor tej placówki Paweł Masłowski, popularna "kolejówka" również zamierza prowadzić kształcenie w tym zakresie nie tylko z samymi uczniami.



- Będą to laboratoria z wyposażeniem z górnej półki, przynajmniej takie mamy zamierzenia, aby ci wszyscy pracownicy czy też beneficjenci poszli do swoich zakładów z umiejętnościami nowoczesnych technologii - dodaje Masłowski.



Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Docelowo pełnić mają cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski