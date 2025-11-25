Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Radni o Branżowych Centrach Umiejętności

Region Adam Wosik

Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Utworzenie dwóch Branżowych Centrów Umiejętności będzie jednym z tematów wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.
Jedno z nich - w dziedzinie Spawalnictwo - działać będzie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Jak mówi dyrektor tej placówki, Elżbieta Moskal, docelowo nowe sale szkoleniowe udostępniane będą nie tylko uczniom.

- Dzięki możliwościom, które się przed nami będą otwierały, będziemy mogli udostępniać bazę także dla osób dorosłych, studentów, osób bezrobotnych. Każdy, kto będzie się chciał nauczyć spawania, będzie mógł u nas to zrobić - zapewnia Moskal.

Drugie Branżowe Centrum Umiejętności - w dziedzinie Energetyka - od 1 stycznia działać ma w Zespole Szkół nr 4. Jak zapowiada dyrektor tej placówki Paweł Masłowski, popularna "kolejówka" również zamierza prowadzić kształcenie w tym zakresie nie tylko z samymi uczniami.

- Będą to laboratoria z wyposażeniem z górnej półki, przynajmniej takie mamy zamierzenia, aby ci wszyscy pracownicy czy też beneficjenci poszli do swoich zakładów z umiejętnościami nowoczesnych technologii - dodaje Masłowski.

Branżowe Centra Umiejętności powstają dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Docelowo pełnić mają cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jedno z nich - w dziedzinie Spawalnictwo - działać będzie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej. Jak mówi dyrektor tej placówki, Elżbieta Moskal, docelowo nowe sale szkoleniowe udostępniane będą nie tylko uczniom.
Drugie Branżowe Centrum Umiejętności - w dziedzinie Energetyka - od 1 stycznia działać ma w Zespole Szkół nr 4. Jak zapowiada dyrektor tej placówki Paweł Masłowski, popularna "kolejówka" również zamierza prowadzić kształcenie w tym zakresie nie tylko z samymi uczniami.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od przedwczoraj oglądane 3429 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 2840 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od przedwczoraj oglądane 2200 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2142 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1825 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Michał Soczawa
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]

Najnowsze podcasty