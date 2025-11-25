Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Samych zielonych światełek". Dziś święto kolejarzy

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dziś "Katarzynki" - czyli dzień świętej Katarzyny i święto kolejarzy. Codziennie dbają oni o to, by podróż pociągiem przebiegała bezpiecznie i bez zakłóceń.
- Sprzedaję bilety. Dużo ludzi się poznaje i są bardzo mili. - Jestem kierownikiem pociągu, zajmuję się przygotowaniem pociągu do drogi, dbaniem o bezpieczeństwo pasażerów, żeby składy były przygotowane zgodnie z obowiązującymi dodatkami, aby wagony były ogrzewane, oświetlone i wszystko w nich było sprawne - mówią kolejarze.

Pasażerowie są zadowoleni z jeżdżenia pociągami.

- Jeździ mi się komfortowo. Od niedawna jeżdżę i jest zawsze punktualnie. - Jest to na pewno wygodniejszy transport. Jeżeli ja przykładowo jeżdżę trasą z Stargard - Szczecin, to mi taniej i szybciej jest jechać pociągiem - mówią pasażerowie.

Mieszkańcy Szczecina mają też życzenia dla kolejarzy.

- Życzę im komfortu pracy, wyrozumiałych pasażerów oraz przede wszystkim bezpieczeństwa. - Jak najmniejszych opóźnień. - Cierpliwości i wszystkiego najlepszego w sukcesach. - Samych zielonych światełek i jak najmniej konfliktowych pasażerów - mówią mieszkańcy.

Na polskiej kolei pracuje prawie 90 tysięcy osób, wykonujących przeróżne funkcje - m.in. maszynistów, dyspozytorów, mechaników i kasjerów biletowych.

Tylko w zeszłym roku z transportu kolejowego skorzystało ponad 400 milionów osób, co jest najwyższym wynikiem od 1997 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Antoniego Stefańskiego

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od przedwczoraj oglądane 3429 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 2840 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od przedwczoraj oglądane 2200 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2142 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1825 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Michał Soczawa
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Sikorski
Szkolenia "wGotowości". "Żyjemy w czasach, że nie wiadomo, co nam zagraża" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja - "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" [WIDEO]

Najnowsze podcasty