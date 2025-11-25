"Samych zielonych światełek". Dziś święto kolejarzy

Dziś "Katarzynki" - czyli dzień świętej Katarzyny i święto kolejarzy. Codziennie dbają oni o to, by podróż pociągiem przebiegała bezpiecznie i bez zakłóceń.

- Sprzedaję bilety. Dużo ludzi się poznaje i są bardzo mili. - Jestem kierownikiem pociągu, zajmuję się przygotowaniem pociągu do drogi, dbaniem o bezpieczeństwo pasażerów, żeby składy były przygotowane zgodnie z obowiązującymi dodatkami, aby wagony były ogrzewane, oświetlone i wszystko w nich było sprawne - mówią kolejarze.





Pasażerowie są zadowoleni z jeżdżenia pociągami.





- Jeździ mi się komfortowo. Od niedawna jeżdżę i jest zawsze punktualnie. - Jest to na pewno wygodniejszy transport. Jeżeli ja przykładowo jeżdżę trasą z Stargard - Szczecin, to mi taniej i szybciej jest jechać pociągiem - mówią pasażerowie.





Mieszkańcy Szczecina mają też życzenia dla kolejarzy.





- Życzę im komfortu pracy, wyrozumiałych pasażerów oraz przede wszystkim bezpieczeństwa. - Jak najmniejszych opóźnień. - Cierpliwości i wszystkiego najlepszego w sukcesach. - Samych zielonych światełek i jak najmniej konfliktowych pasażerów - mówią mieszkańcy.





Na polskiej kolei pracuje prawie 90 tysięcy osób, wykonujących przeróżne funkcje - m.in. maszynistów, dyspozytorów, mechaników i kasjerów biletowych.





Tylko w zeszłym roku z transportu kolejowego skorzystało ponad 400 milionów osób, co jest najwyższym wynikiem od 1997 roku.