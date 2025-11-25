Orlen zawiadomi prokuraturę w sprawie dwóch członków dawnego zarządu

Orlen zapowiada "lada dzień" złożenie do prokuratury wniosku w sprawie dwóch członków dawnego zarządu spółki.

- To, co jest bulwersujące i to, co jest godne najwyższej pogardy, to jest to, że dotyczy dwóch najważniejszych członków poprzedniego zarządu. Stworzono taki mechanizm, w którym w przetargach wygrywała spółka nie związana z nimi, która składała oświadczenie, że jest w stanie wykonać pewne zlecenia, po czym nie umiała tego wykonać, a dawała te zlecenia spółkom należącym albo współnależącym do dwóch najważniejszych członków poprzedniego zarządu - powiedział Fąfara.





Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara mówił w TVP Info, że ta - jak to określił - "bulwersująca" sprawa dotyczy wydania kilkudziesięciu milionów złotych.Ireneusz Fąfara nie chciał mówić, którzy członkowie zarządu zarabiali na takich transakcjach. Jego zdaniem, o takim procederze powinien wiedzieć poprzedni prezes Daniel Obajtek.