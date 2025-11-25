Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Wiózł poszukiwanego nastolatka

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.
Kierowca pod wpływem narkotyków, a wśród pasażerów - poszukiwany 17-latek.
Policjanci z Goleniowa zatrzymali do kontroli kierowcę Forda. 25-latek zaczął się nerwowo zachowywać. Zbadali go testem narkotykowym, okazało się, że mężczyzna był pod wpływem środków odurzających.

W samochodzie jechało z nim czterech pasażerów, policjanci sprawdzili ich w bazie danych i ustalili, że jeden z nich to 17-latek, który powinien się znajdować w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Został doprowadzony na komendę.

Z kolei kierowca ma zatrzymane prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Za prowadzenie pod wpływem narkotyków grozi mu do 3 lat więzienia - odpowie teraz przed sądem.

Edycja tekstu: Michał Król

