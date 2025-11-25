Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Lekarz: akcje typu movember przynoszą spore efekty

Region Sebastian Wierciak

Fot. pixabay.com / storytelleradams (CC0 domena publiczna)
Na stu przebadanych mężczyzn podczas akcji profilaktycznych w naszym regionie, u kilku diagnozowane są zmiany, które wymagają dalszej interwencji medycznej - wyliczał w Rozmowach pod krawatem" dr n. med. Michał Soczawa z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szczecińskiego szpitala na Pomorzanach.
Doktor nie zapuścił symbolicznego wąsa w ramach akcji movember, ale zgłębił temat badań profilaktycznych. Te akcje przynoszą spore efekty – przekonywał dr Soczawa.

- W trakcie ostatnich badań tego tygodnia urologii mniej więcej 3 procent pacjentów to były osoby, u których znaleźliśmy poważne choroby. Można powiedzieć, że te akcje uratowały im życie, czy też sobie uratowali życie, udając się na tę akcję - mówił Michał Soczawa.

Wśród mężczyzn często pokutuje jeszcze przekonanie, że lepiej nie wiedzieć, nie szukać, bo coś się jeszcze znajdzie. Proces wypierania często sięga ponad skalę, jaką możemy sobie wyobrazić.

- Miałem takiego pacjenta, który chodził do krawca i szył spodnie, ponieważ nie był w stanie ich nigdzie znaleźć, a nie udał się do lekarza. I mówił, że w momencie, kiedy już nie był w stanie kręcić kierownicą w samochodzie, to dopiero udał się do lekarza. Na szczęście guz był ogromny, ale to była łagodna postać - mówił dr n. med. Michał Soczawa z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej szczecińskiego szpitala na Pomorzanach.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Michał Król
