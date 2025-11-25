Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Najnowocześniejsze laboratorium w regionie już w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
W szpitalu a szczecińskich Pomorzanach oficjalnie otwarto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Bank Krwi, a także specjalistyczna pracownia HLA.
Jak tłumaczy Michał Sławiński, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, to jedyne miejsce w województwie, gdzie przeprowadzane są specjalistyczne badania potrzebne między innymi do przeszczepu narządów, czyli HLA.

- Jest to jednostka wysokospecjalistyczna. Każda osoba przed przeszczepieniem musi mieć wykonaną zgodność tkankową przed tym, jak dojdzie do tej części klinicznej. I na potrzeby naszego województwa te badania wykonywane są w naszej jednostce, w naszym szpitalu - mówi Sławiński.

Praca laboratorium została w pełni zautomatyzowana, co odciążyło pracowników.

- W dalszym ciągu 2/3 decyzji klinicznych podejmowanych jest na podstawie badań przez nas wykonywanych. Automatyzacja zastosowana w tym miejscu pozwala przyspieszyć czas uzyskania wyniku, a np. diagności czy technicy analityki medycznej mogą skupić się na innych ważnych rzeczach - mówi Michał Sławiński.

Miesięcznie w zakładzie przeprowadzane jest 130 tysięcy badań. Dzięki automatyzacji wyniki można uzyskać nawet w 40 minut. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 31 milionów złotych.

Zakład znajduje się w budynku M, przy wejściu od ulicy Szpitalnej.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

