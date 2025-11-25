Filia szczecińskiego przedszkola do likwidacji

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

Filia Przedszkola Publicznego Nr 60 na Bezrzeczu do likwidacji. Taką decyzję podjęli radni na sesji rady miasta.

Z decyzją radnych nie zgadzają się mieszkańcy. Ich przedstawiciel, Adrian Walczyński z Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze, uważa, że przedszkole publiczne powinno nadal działać w tym miejscu.



- To jest jedyna placówka publiczna na całej dzielnicy Krzakowo-Bezrzecze. Wydaje nam się, że mimo to, że jest niż demograficzny, to zamknięcie tej placówki niewielkiej, bo jest to placówka, która pomieści tylko 25 dzieci, jest błędem - uważa Walczyński.



Zdaniem zastępcy prezydenta Szczecina Marcina Biskupskiego, głównym argumentem przy podejmowaniu tej uchwały był czynnik demograficzny.



- W tym oddziale przedszkolnym będziemy mieli w przyszłym roku w okolicach czerwca około 14 dzieci. W związku z tym, biorąc pod uwagę sytuację finansową miasta, jest zasadność tego, aby tą 14 dzieci rozlokować w takich przedszkolach, do jakich rodzice będą chcieli, aby te dzieci chodziły - mówi Biskupski.



Swoją opinię na temat likwidacji przedszkola musi teraz wyrazić Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Filia Przedszkola Publicznego Nr 60 przy ulicy Koralowej ma zostać zlikwidowana do końca sierpnia przyszłego roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski