Radio Szczecin
Radni przyjęli Strategię Rozwoju Szczecina na najbliższe dziesięć lat

Region Adam Wosik

Zdjęcie archiwalne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Dyskusja nad Strategią Rozwoju Szczecina do roku 2035 zdominowała sesję Rady Miasta.
Dokument liczy prawie 100 stron i jest, zdaniem radnego Koalicji Obywatelskiej Stanisława Kaupa, niezwykle potrzebny dla sprawnego zarządzania Szczecinem. - Jest to dokument, który odpowiada nam na pytanie, jaki ma być Szczecin za 10 lat. Począwszy od komunikacji, transportu, rozwoju dróg, skończywszy na kwestiach miękkich, jak partycypacji społecznej, obywatelskiej, wskazującej także na kierunki rozwoju miasta pod kątem młodych ludzi - wymienia Kaup.

- Przygotowana strategia nie uwzględnia wielu rzeczy dla Szczecina strategicznych - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. W jego ocenie, jednym z tych czynników jest demografia. - Ten ubytek roczny mieszkańców jest zatrważający. Oczywiście jest to trend ogólnopolski, ale tutaj jako nasza lokalna społeczność powinniśmy robić wszystko, aby ten trend starać się przyhamować. To jest problem, w mojej ocenie, bardzo ważny i poważny - mówi Romianowski.

Po długiej dyskusji, radni ostatecznie przyjęli Strategię Rozwoju Szczecina do roku 2035. "Za" głosowało 23 radnych klubów Koalicji Obywatelskiej oraz OK Polska.

Strategia Rozwoju Szczecina na lata 2025-2035 zawiera między innymi propozycje rozwoju obszaru wodnego, a także budowy nowych linii tramwajowych i torów kolejowych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
