Umowa na oczyszczanie dna Bałtyku to krok w stronę budowy terminalu kontenerowego [ZDJĘCIA]

Najpierw będzie oczyszczanie dna Bałtyku z niebezpiecznych obiektów - podpisano umowę na prace przygotowawcze do budowy nowego portu kontenerowego w Świnoujściu.

Planowany Przylądek Pomerania to nowy ląd, nowe nabrzeże, a przede wszystkim Głębokowodny Terminal Kontenerowy, który przyjmie największe masowce - przypomniał Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.- 19 milionów metrów sześciennych urobku z dna morskiego zostanie wykorzystane do tego, aby w tym miejscu usypać ląd. To pozwoli na uzyskanie 186 hektarów nowego lądu. Jest niezwykle potrzebny do tego, aby dawać nowe szanse rozwojowe - mówi Marchewka.Do usunięcia z dna morskiego będzie prawie 5 tysięcy potencjalnie niebezpiecznych obiektów, głównie pozostałości po II wojnie światowej – podkreśla Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.- Z tych badań widać wstępnie wielkość obiektu, ale co to dokładnie jest, tego nie możemy określić. Dopiero zejście nurka czy pojazdu podwodnego pozwoli na identyfikację i wtedy na pewno pochwalimy się wynikami tych prac - mówi Zdanowicz.Wykonawcą prac wartych niemal 23 miliony złotych będzie konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska oraz firmy Piromor z Kościerzyny. Od dzisiaj ma ono osiem miesięcy na realizację tego zadania.