Radio Szczecin » Region
Zalegające na chodnikach liście. Kto powinien je usuwać? [ZDJĘCIE]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Nie są dekoracją, ale raczej pułapką - liście zalegają na chodnikach i ścieżkach rowerowych w Szczecinie.
Zdaniem mieszkańców, w centrum miasta są nie tylko nieestetyczne, ale wręcz niebezpieczne.

- Nieposprzątane, ale ja wiem..., to zależy jeszcze gdzie. Ten teren akurat tutaj to faktycznie nie raz przejechałam nogą. - Wracam z Niebuszewa, tam to jest makabrycznie. No i Mickiewicza, początek od Wojska Polskiego, jak się zaczyna, to samo jest. Po prostu nie dbają. Niedawno zaczęli zbierać, ale jeszcze jest tego pełno - mówili szczecinianie.

Za zgrabienie i wywiezienie liści w parkach i na ulicach w mieście odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Przy prywatnych posesjach - właściciel. Ale są wyjątki.

- Za utrzymanie czystości na chodnikach przylegających do posesji liście powinien zbierać zarządca posesji, a wywozić zarządca pasa drogowego. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych - wyliczał rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.

Właścicielom, którzy nie uprzątną liści z okolic prywatnych posesji grozi mandat do 500 złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
