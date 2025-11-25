Zalegające na chodnikach liście. Kto powinien je usuwać? [ZDJĘCIE]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Nie są dekoracją, ale raczej pułapką - liście zalegają na chodnikach i ścieżkach rowerowych w Szczecinie.

Zdaniem mieszkańców, w centrum miasta są nie tylko nieestetyczne, ale wręcz niebezpieczne.



- Nieposprzątane, ale ja wiem..., to zależy jeszcze gdzie. Ten teren akurat tutaj to faktycznie nie raz przejechałam nogą. - Wracam z Niebuszewa, tam to jest makabrycznie. No i Mickiewicza, początek od Wojska Polskiego, jak się zaczyna, to samo jest. Po prostu nie dbają. Niedawno zaczęli zbierać, ale jeszcze jest tego pełno - mówili szczecinianie.



Za zgrabienie i wywiezienie liści w parkach i na ulicach w mieście odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Przy prywatnych posesjach - właściciel. Ale są wyjątki.



- Za utrzymanie czystości na chodnikach przylegających do posesji liście powinien zbierać zarządca posesji, a wywozić zarządca pasa drogowego. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych - wyliczał rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.



Właścicielom, którzy nie uprzątną liści z okolic prywatnych posesji grozi mandat do 500 złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna