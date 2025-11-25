Areszt za włamanie i kradzież motocykla [WIDEO]

Postanowili zrobić "nocne zakupy" w cudzym garażu... skończyli w areszcie.
Policjanci z powiatu sławieńskiego zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Postomino w wieku 20 i 25 lat. Mężczyźni włamali się do garażu i ukradli motocykl warty 9 tysięcy złotych.
Tej samej nocy chcieli ukraść jeszcze dwa kanistry z paliwem z sąsiedniego garażu, ale zostali spłoszeni.
Po kilku godzinach sprawcy włamania trafili w ręce policji. Skradziony motocykl wrócił do właściciela, a złodzieje najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
Grozi im do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Tej samej nocy chcieli ukraść jeszcze dwa kanistry z paliwem z sąsiedniego garażu, ale zostali spłoszeni.
Po kilku godzinach sprawcy włamania trafili w ręce policji. Skradziony motocykl wrócił do właściciela, a złodzieje najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
Grozi im do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna