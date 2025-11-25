Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Areszt za włamanie i kradzież motocykla [WIDEO]

Region Krzysztof Cichocki

Skradziony motocykl wrócił do właściciela, a złodzieje najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. źródło: slawno.policja.gov.pl
Postanowili zrobić "nocne zakupy" w cudzym garażu... skończyli w areszcie.
Policjanci z powiatu sławieńskiego zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Postomino w wieku 20 i 25 lat. Mężczyźni włamali się do garażu i ukradli motocykl warty 9 tysięcy złotych.

Tej samej nocy chcieli ukraść jeszcze dwa kanistry z paliwem z sąsiedniego garażu, ale zostali spłoszeni.

Po kilku godzinach sprawcy włamania trafili w ręce policji. Skradziony motocykl wrócił do właściciela, a złodzieje najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Grozi im do 10 lat więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

