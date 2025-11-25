Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Tunel pod Świną (znów) w konserwacji. Alternatywą promy

Region Joanna Maraszek

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 22 do 5 nad ranem zamknięta będzie droga do Świnoujścia na przedłużeniu  ekspresowej S3. Kierowcy chcący wjechać na wyspę Uznam będą mogli skorzystać z przeprawy promowej. 
Nocne zamknięcie tunelu pod Świną spowodowane jest pracami konserwacyjnymi. Między godz. 22 we wtorek a godz. 5 w środę kierowcy między wyspami Uznam i Wolin przemieszczać się mogą wyłącznie miejską żeglugą.

Promy kursować będą zgodnie z nocnym rozkładem jazdy - co godzinę.

Piesi pomiędzy wyspami przemieszczać się mogą nocną linią autobusową „N”.

Podczas zamknięcia tunelu z przejazdu korzystać będą mogły tylko pojazdy uprzywilejowane i autobusy linii miejskiej.

Zamknięcie tunelu planowane jest kolejne trzy noce z rzędu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od przedwczoraj oglądane 3489 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 2910 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od przedwczoraj oglądane 2333 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2154 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1874 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sześć do jednego… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Najnowocześniejsze laboratorium w regionie już w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Soczawa
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Sikorski

Najnowsze podcasty