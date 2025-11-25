Tunel pod Świną (znów) w konserwacji. Alternatywą promy

Od 22 do 5 nad ranem zamknięta będzie droga do Świnoujścia na przedłużeniu ekspresowej S3. Kierowcy chcący wjechać na wyspę Uznam będą mogli skorzystać z przeprawy promowej.
Nocne zamknięcie tunelu pod Świną spowodowane jest pracami konserwacyjnymi. Między godz. 22 we wtorek a godz. 5 w środę kierowcy między wyspami Uznam i Wolin przemieszczać się mogą wyłącznie miejską żeglugą.
Promy kursować będą zgodnie z nocnym rozkładem jazdy - co godzinę.
Piesi pomiędzy wyspami przemieszczać się mogą nocną linią autobusową „N”.
Podczas zamknięcia tunelu z przejazdu korzystać będą mogły tylko pojazdy uprzywilejowane i autobusy linii miejskiej.
Zamknięcie tunelu planowane jest kolejne trzy noce z rzędu.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Promy kursować będą zgodnie z nocnym rozkładem jazdy - co godzinę.
Piesi pomiędzy wyspami przemieszczać się mogą nocną linią autobusową „N”.
Podczas zamknięcia tunelu z przejazdu korzystać będą mogły tylko pojazdy uprzywilejowane i autobusy linii miejskiej.
Zamknięcie tunelu planowane jest kolejne trzy noce z rzędu.
Edycja tekstu: Jacek Rujna