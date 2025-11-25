Tunel pod Świną (znów) w konserwacji. Alternatywą promy

Prom Bielik. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 22 do 5 nad ranem zamknięta będzie droga do Świnoujścia na przedłużeniu ekspresowej S3. Kierowcy chcący wjechać na wyspę Uznam będą mogli skorzystać z przeprawy promowej.

Nocne zamknięcie tunelu pod Świną spowodowane jest pracami konserwacyjnymi. Między godz. 22 we wtorek a godz. 5 w środę kierowcy między wyspami Uznam i Wolin przemieszczać się mogą wyłącznie miejską żeglugą.



Promy kursować będą zgodnie z nocnym rozkładem jazdy - co godzinę.



Piesi pomiędzy wyspami przemieszczać się mogą nocną linią autobusową „N”.



Podczas zamknięcia tunelu z przejazdu korzystać będą mogły tylko pojazdy uprzywilejowane i autobusy linii miejskiej.



Zamknięcie tunelu planowane jest kolejne trzy noce z rzędu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna