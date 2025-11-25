"Pocztówka ze Szczecina". Koncert w studiu S1 Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Szczecin rozbrzmiał w rytmie słów i melodii - w Studiu Koncertowym S-1 Radia Szczecin z okazji 75-lecia Pałacu Młodzieży odbył się uroczysty koncert pod tytułem "Pocztówka ze Szczecina".





- Wybrzmiał prosto z serc tych młodych, naszych pałacowych artystów. W różnej formie, w formie literackiej oraz w formie piosenki. Była to podróż przez nasze piękne, portowe miasto - powiedział Przemysław Kusztykiewicz, dyrektor Pałacu Młodzieży.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na scenie wystąpili m.in. młodzi artyści z Pałacu Młodzieży. Piosenkami i tekstami ze "Szczecinem" w tle, przenieśli publiczność w uliczki i zaułki miasta.- Były utwory, które pokazywały charakterystyczne miejsca w Szczecinie. - To połączenie: mój Szczecin, pokazanie Wałów Chrobrego. - Teksty o Szczecinie, normalnie takich nie można usłyszeć. - Tam była mowa nawet o paszteciku - mówili słuchacze.Pałac Młodzież powstał 7 listopada 1950 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, otrzymując nazwę Pałac Dziecka. Rok później, za sprawą Ministerstwa Oświaty otrzymał nazwę Pałac Młodzieży. Pierwszym dyrektorem placówki był Mieczysław Kłos.