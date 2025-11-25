Święta w Świnoujściu? Są jeszcze wolne miejsca [ZDJĘCIA]

Za dobę w okresie świąteczno-noworocznym zapłacimy między 500 a 700 zł. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Święta Bożego Narodzenia obchodzili będziemy za równy miesiąc. Świnoujskie hotele i pensjonaty już teraz przygotowują się do przyjęcia grudniowych gości. Sprawdziliśmy, czy będzie ich wielu i czy chcący spędzić święta i Sylwestra nad morzem mają jeszcze szanse.

- Na święta Bożego Narodzenia mamy obłożenie rzędu 70 proc., tak że można jeszcze znaleźć jakiś wolny apartament. W Sylwestra: 75 proc. obłożenia - powiedziała Patrycja Makówka z Baltic Home Świnoujście.





Rezerwacji z dnia na dzień przybywa.





- U nas to są ostatnie pokoje, tak że zapraszamy do szybkiej rezerwacji. W naszych obiektach obłożenie jest prawie 100 proc. - dodała Ewa Banach-Makówka z biura rezerwacji.





Za dobę w okresie świąteczno-noworocznym zapłacimy między 500 a 700 zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ci, którzy listopad i grudzień spędzają nad morzem, wypoczynek chwalą.- Bardzo lubię Świnoujście, więc chętnie tutaj wracam. Być może święta to też by była dobra opcja. - Dwa lata temu spędzaliśmy Sylwestra na plaży w Świnoujściu, było cudownie - mówili.A Ci którzy chcieliby "załapać się" na święta nad morzem, powinni się pospieszyć.