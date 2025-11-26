System ochrony zdrowia w Polsce. Eksperci o bolączkach i wyzwaniach

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

System funkcjonuje dobrze, ale brakuje koordynacji - mówią eksperci ze świata medycyny i lekarze, którzy gościli we wtorkowej audycji "Radio Szczecin na wieczór". Dyskutowali o największych bolączkach i wyzwaniach dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zdaniem dra hab. Cezarego Pakulskiego, lekarza i eksperta medycznego, jednym z problemów jest brak wystarczającego finansowania osób pełniących funkcje "koordynatorów ochrony zdrowia".



- Coś, co powinno zadziałać, czyli osoba, która jest łącznikiem pomiędzy pacjentem w podstawie opiece zdrowotnej, który umawia badania w diagnostyce na przykład szpitalnej, tej wysokospecjalistycznej i który po to został powołany, nie może funkcjonować, a w większości jednostek takowych osób nie ma - mówi Pakulski.



- Największą szkodę systemowi opieki zdrowotnej robią politycy - twierdzi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. - Politycy przez ostatnie 25 lat zrobili sobie totalne jaja z systemu ochrony zdrowia. Wystawili obywateli na totalny eksperyment. Będziemy przelewać coraz więcej pieniędzy, nie skoordynujemy tego, nie zastanowimy się, jak ma wyglądać ta sieć szpitali. Wszędzie gdzieś się tam polityka niestety wkrada i to jest chyba największa zbrodnia, jaką dokonano na narodzie polskim.



- Politycy powinni zmienić konstytucję i usunąć z niej artykuł gwarantujący każdemu prawo do darmowej opieki zdrowotnej - twierdzi Bogusław Kubacki, lekarz, prawnik, znawca problemów służby zdrowia. - Każdemu to znaczy, że jeżeli u nas w Polsce wyląduje kosmita i zażąda opieki zdrowotnej, to dostanie ją bezpłatnie. U nas każdy może zażądać opieki zdrowotnej, nie płacąc żadnych składek. Trzeba zmienić konstytucję, trzeba zmienić ustawy, trzeba zmienić dogłębnie ten system.



Luka w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi około 14 mld zł w tym roku i szacuje się, że w 2026 roku może wzrosnąć do 23 mld złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski