Zgoda na strategiczną inwestycję dla Stargardu

Jest zgoda na budowę obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20. Od kilkunastu lat kierowcy omijają miasto, korzystając z drogi ekspresowej S10.

Przez centrum Stargardu wciąż jednak przechodzi krajowa 20-tka. Dzięki nowej obwodnicy ruch tranzytowy zostanie skierowany poza miejscowość. Skróci się też dystans, jaki będą pokonywać kierowcy. Wszystko ma być gotowe w drugiej połowie 2027 roku.



Koszt inwestycji to 76 milionów złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski