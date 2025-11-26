Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Przedmioty z odpadów zyskują drugie życie. Szpargałek zaprasza w środę

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. Galeria Szpargałek/ Facebook
fot. Galeria Szpargałek/ Facebook
Porcelana, książki, zabawki, sprzęt sportowy, a także płyty czy meble - to wszystko znaleźć można w szczecińskiej Galerii Szpargałek.
W środę będzie tam można zrobić zakupy. Punkt mieści się w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. Przedmioty tam wystawiane pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie.

Fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina. Szpargałek będzie w środę czynny od 10 do 17.

Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii premium, które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe. Jeśli chodzi o płatności, to tradycyjnie w Szpargałku nie obracamy gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3573 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 2959 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2420 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2171 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1921 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Magdalena Sosnowska
Sześć do jednego… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Najnowocześniejsze laboratorium w regionie już w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Soczawa
Nowa poradnia okulistyczna w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ptaki Hasiora - płonące czy ogniste? Dwie tablice, a każda mówi co innego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty