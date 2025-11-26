Przedmioty z odpadów zyskują drugie życie. Szpargałek zaprasza w środę

Porcelana, książki, zabawki, sprzęt sportowy, a także płyty czy meble - to wszystko znaleźć można w szczecińskiej Galerii Szpargałek.
W środę będzie tam można zrobić zakupy. Punkt mieści się w Ekoporcie u zbiegu ul. Arkońskiej i Harcerzy. Przedmioty tam wystawiane pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom Ekoportów zyskują drugie życie.
Fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina. Szpargałek będzie w środę czynny od 10 do 17.
Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii premium, które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe. Jeśli chodzi o płatności, to tradycyjnie w Szpargałku nie obracamy gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fundusze zebrane w galerii trafiają do organizacji pożytku publicznego i indywidualnych beneficjentów ze Szczecina. Szpargałek będzie w środę czynny od 10 do 17.
Ceny wahają się od 1 do 25 zł, oprócz przedmiotów z kategorii premium, które są wyceniane indywidualnie i mogą być droższe. Jeśli chodzi o płatności, to tradycyjnie w Szpargałku nie obracamy gotówką. Aby zabrać wybrany skarb do domu należy wpłacić określoną punktami kwotę na konto jednej z kilkunastu wskazanych organizacji pomocowych lub indywidualnych beneficjentów i pokazać dowód wpłaty pracownikom Ekoportu.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski