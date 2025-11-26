Kolejka chętnych na wykonanie projektu siedziby Teatru Współczesnego

140 pracowni chce opracować koncepcję projektową nowej siedziby szczecińskiego Teatru Współczesnego. Teraz zajmie się nimi komisja konkursowa.





Konkurs ma być rozstrzygnięty w marcu przyszłego roku.

Przypomnijmy, nowy gmach ma powstać na Łasztowni, przy Nabrzeżu Celnym. Według założeń w obiekcie ma być miejsce m.in. na trzy sceny: dużą, kameralną i społeczno-edukacyjną, ma się też tam znaleźć przestrzeń do rekreacji i wypoczynku, a także podziemny parking.W konkursie - oprócz zaproszenia do podpisania umowy na dokumentację projektową - przewidziane są trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Zwycięska pracownia otrzyma 300 tys. zł.