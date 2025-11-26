Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię, a każda złotówka ma znaczenie, bo trafia do organizacji charytatywnych. Szczecińska Galeria Szpargałek po raz ostatni otworzyła swoje drzwi przed świętami.
Na półkach - przedmioty z odpadów, które zyskują drugie życie, od bombek z PRL-u po zabytkowe szkło. Z rzeczy z drugiej ręki, powstają prezenty pierwszej klasy - zapewniają mieszkańcy.

- Same fajne rzeczy. Łyżwy, bombki na święta. - Widział pan kiedyś taką manierkę? Ja też nie. - Kto szuka ten znajdzie. - Piękne rzeczy. - Perełki. - Pierdołki, do wyboru, do koloru. - Jak tylko możemy, to przechodzimy. - Kiedyś trafiłem w buty oficerskie z I wojny światowej. - Wzięłam obraz, zapłaciłem 50 zł na jakieś cele charytatywne. - Co najważniejsze, wpłacając na fundację czy na hospicjum, także piękna sprawa - mówią mieszkańcy.

- Te przedmioty są wyjątkowe, nie znajdziemy ich już na półkach sklepowych i myślę, że to jest kluczem do naszego sukcesu. Każdy przedmiot jest indywidualny i już niespotykany - mówi Karol Gałecki z Zakładu Usług Komunalnych.

Cały dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na wybrane przez mieszkańców organizacje charytatywne działające w Szczecinie. Szpargałek przy skrzyżowaniu ulic Arkońskiej i Harcerzy otwarty jest do godziny 17.

Edycja tekstu: Michał Król
Z rzeczy z drugiej ręki, powstają prezenty pierwszej klasy - zapewniają mieszkańcy.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty