W powiecie polickim startują bezpłatne testy PSA dla mężczyzn

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w powiecie polickim.
Panowie będą mogli wykonać testy PSA, czyli szybkie badanie krwi, które pozwala ocenić stan prostaty - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka polickiego starostwa.

- To jeden z najskuteczniejszych sposobów wczesnego wykrywania chorób prostaty. Zachęcamy wszystkich mężczyzn po 40. roku życia do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości wykonania testu w ramach naszej akcji - mówi Turkiewicz.

Testy będzie można wykonać w czwartek i w piątek od godziny 15 do 17 w Starostwie Powiatowym w Policach. Trzeba się wcześniej zapisać.

Terminy i miejsce badań:

I termin:
27 listopada 2025 r. (czwartek), godz. 15:00 - 17:00 w Starostwie Powiatowym w Policach, ul. Tanowska 8, parter - pokój nr 17

II termin:
28 listopada 2025 r. (piątek), godz. 15:00 - 17:00 w Starostwie Powiatowym w Policach, ul. Tanowska 8, parter - pokój nr 17

Informacja i zapisy pod numerem tel. 91 432 81 56 - Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Edycja tekstu: Michał Król
