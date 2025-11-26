W powiecie polickim startują bezpłatne testy PSA dla mężczyzn

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn w powiecie polickim.

Terminy i miejsce badań:

I termin:

II termin:

Panowie będą mogli wykonać testy PSA, czyli szybkie badanie krwi, które pozwala ocenić stan prostaty - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka polickiego starostwa.- To jeden z najskuteczniejszych sposobów wczesnego wykrywania chorób prostaty. Zachęcamy wszystkich mężczyzn po 40. roku życia do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości wykonania testu w ramach naszej akcji - mówi Turkiewicz.Testy będzie można wykonać w czwartek i w piątek od godziny 15 do 17 w Starostwie Powiatowym w Policach. Trzeba się wcześniej zapisać.27 listopada 2025 r. (czwartek), godz. 15:00 - 17:00 w Starostwie Powiatowym w Policach, ul. Tanowska 8, parter - pokój nr 1728 listopada 2025 r. (piątek), godz. 15:00 - 17:00 w Starostwie Powiatowym w Policach, ul. Tanowska 8, parter - pokój nr 17Informacja i zapisy pod numerem tel. 91 432 81 56 - Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.