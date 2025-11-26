Wygodniejsze przesiadki z auta do pociągu w Radziszewie [ZDJĘCIA]

Nowy parking przy przystanku kolejowym Radziszewo.

Obok parkingu powstała też wiata ze stojakami do parkowania rowerów.





Edycja tekstu: Michał Król

PKP PLK chciały umożliwić podróżującym wygodniejsze przesiadki z auta do pociągu - mówi Bartosz Pietrzykowski, rzecznik spółki.- Przy ulicy Topolowej może zaparkować sześć aut, z czego jedno stanowisko przeznaczone jest dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - mówi Pietrzykowski.Przystanek w Radziszewie został oddany pasażerom w grudniu ubiegłego roku. Kosztował ponad 5,5 mln zł. Parking to z kolei koszt prawie 290 tys. zł.