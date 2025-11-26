Wygodniejsze przesiadki z auta do pociągu w Radziszewie [ZDJĘCIA]

Nowy parking przy przystanku kolejowym Radziszewo.
PKP PLK chciały umożliwić podróżującym wygodniejsze przesiadki z auta do pociągu - mówi Bartosz Pietrzykowski, rzecznik spółki.
- Przy ulicy Topolowej może zaparkować sześć aut, z czego jedno stanowisko przeznaczone jest dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - mówi Pietrzykowski.
Obok parkingu powstała też wiata ze stojakami do parkowania rowerów.
Przystanek w Radziszewie został oddany pasażerom w grudniu ubiegłego roku. Kosztował ponad 5,5 mln zł. Parking to z kolei koszt prawie 290 tys. zł.
Edycja tekstu: Michał Król