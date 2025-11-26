Przedszkole do likwidacji początkiem zmian w szczecińskiej oświacie

Uchwała Rady Miasta likwidująca Filię Przedszkola Publicznego Nr 60 na szczecińskim Bezrzeczu to dopiero początek zmian w oświacie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Taką informację przekazała radnym - w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Edukacji - dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Beata Wierzba.- Niestety takich uchwał w kolejnych dwóch, trzech latach będzie czekało nas więcej. Przed nami stoi decyzja o ograniczeniu naboru do poszczególnych przedszkoli - mówi Wierzba.Zdaniem Beaty Wierzby zmiany te są konieczne ze względu na malejącą liczbę dzieci do przedszkoli w Szczecinie uczęszczających. Dlatego, jak sama mówi, decyzje w tej sprawie muszą wiązać się ze znacznymi ograniczeniami.- Podjęliśmy decyzję z panem prezydentem Biskupskim, z panem prezydentem Krzystkiem, że nie podejmujemy w tej chwili działań likwidacyjnych żadnego przedszkola, tylko działania ograniczające przyjęcia do poszczególnych przedszkoli. To będzie około 40 oddziałów przedszkolnych w następnym roku mniej - dodaje Wierzba.Według danych demograficznych, którymi dysponuje Urząd Miasta, w przyszłym roku do szczecińskich przedszkoli trafi około tysiąca dzieci mniej - w porównaniu do liczby miejsc w nich dostępnych.