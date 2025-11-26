Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ostrzeżenia IMGW przed trudnymi warunkami, w regionie możliwa gołoledź

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
W nocy ze środy na czwartek w 11 województwach zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem. Ponadto od środy wieczorem w dwóch woj. zaczną obowiązywać alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.
Ostrzeżeniami I stopnia przed oblodzeniem objęte są woj. podlaskie oraz części woj.: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane jest tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, bądź deszczu ze śniegiem.

Alerty zaczną obowiązywać w czwartek o północy i potrwają do godz. 8 rano, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk to 70 proc. W środę, od godz. 17 w części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązywać będą również ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu. Na tych obszarach prognozuje się pojawienie opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem powodujących gołoledź.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc. Ponadto w ciągu dnia cały czas obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w dziewięciu województwach - podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim. Tam opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 25 cm. Alerty obowiązują do czwartku, do godz. 6. Na tych terenach w środę i czwartek obowiązuje również alert RCB.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

