Ponad czterysta tysięcy mieszkańców - taki jest cel Szczecina na następne 10 lat

Powrót do poziomu powyżej 400 tysięcy mieszkańców w ciągu najbliższej dekady - to jeden z celów przyjętej przez radnych Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035. Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego szanse na to są niewielkie.

W 2002 roku w Szczecinie mieszkało bowiem 415 tysięcy osób. W ubiegłym roku było to 387 tysięcy. Młodzi ludzie wyjeżdżają ze Szczecina - wyjaśnia Maciej Kowalewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.- W tej chwili w Szczecinie liczba osób powyżej 65. roku życia jest większa niż liczba wszystkich studentów w odniesieniu do populacji naszego miasta - mówi Kowalewski.Społeczeństwo, bezpieczeństwo, gospodarka i środowisko - rozwój tych obszarów będzie kluczowy dla przyszłości Szczecina - Piotr Kęsik, radny miasta.- To jest to wszystko, co dotyczy jakości naszego życia. To są takie cztery kierunki, które jeżeli będziemy o nie dbali, jeżeli one będą realizowane, rozwijane, dają nam realną nadzieję i szansę na to, że te 400 tysięcy osiągniemy - mówi Kęsik.W województwie zachodniopomorskim są tylko cztery miasta, które dziś maja więcej mieszkańców niż w 2002 roku - to Borne Sulinowo, Chojna, Maszewo i Mirosławiec.