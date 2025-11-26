Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
King nie chce zwalniać tempa w walce o play-offy

Region Artur Dyczewski

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Sześć zwycięstw i dwie porażki - to bilans koszykarzy Kinga na półmetku pierwszej rundy Orlen Basket Ligi. W tabeli szczecińskie Wilki Morskie zajmują obecnie 3. miejsce i mają tyle samo punktów co prowadzący Trefl Sopot.
Maciej Majcherek trener Kinga podkreśla, że jego zespół pomimo dobrych wyników czeka jeszcze wiele pracy aby dostać się do fazy play-off.

- Musimy dalej pracować, nie myśleć, że jesteśmy jakimś nie wiadomo topowym zespołem w tej lidze, w tym sezonie. Walczymy cały czas o play-offy, ta liga cały czas się kształtuje tak naprawdę, a my wracamy do pracy i chcemy się bić o jak najwyższy cel - mówi Majcherek.

W ligowych rozgrywkach nastąpiła przerwa ze względu na mecze reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Koszykarze Kinga do zmagań w Orlen Basket Lidze powrócą 7 grudnia, kiedy to w Szczecinie zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Najnowsze podcasty