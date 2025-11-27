Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Trwają konsultacje ws. pokazu fajerwerków w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To ostatnie dni konsultacji społecznych prowadzonych przez świnoujski magistrat. Samorząd prosi mieszkańców o opinię na temat pokazu sztucznych ogni w czasie miejskiego Sylwestra.
Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu przyznaje, że konsultacje cieszą się dużym zainteresowaniem.

- Wpłynęło ponad 2000 ankiet elektronicznych. Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne. Zebrane opinie pomogą nam wypracować rekomendacje dotyczące zasadności używania fajerwerków, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, a także komfort, dobro zwierząt oraz ochronę środowiska - mówi Basałygo.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się o godzinie 16 w sali 130 świnoujskiego Urzędu Miasta.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty