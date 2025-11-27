Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dużo dobrej zabawy i sportowej rywalizacji; uczniowie dwóch klas czwartych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO Szczecin odbyli wyjątkowe zajęcia z siatkarkami Lotto Chemika Police.
Wspólny trening prowadził szkoleniowiec polickiej drużyny Dawid Michor.

W sali treningowej Netto Areny dzieci ćwiczyły z ogromnym zaangażowaniem i sprawdzały swoje umiejętności w sportowych grach i zabawach.

- Mamy zajęcia sportowe z siatkarkami Chemika Police. Gramy w siatkówkę i są gry zespołowe. Ćwiczenia z rzucaniem do kosza, podawaniem sobie piłki... Na początku mieliśmy rozgrzewkę podobną do tej, którą siatkarki mają przed meczem. Bieganie z piłką, odbijanie piłki i robienie pajacyków. Uwielbiam siatkówkę i odbijać piłkę.

Fajna zabawa, pracują dzieciaki, łapią kontakt i są zaangażowane w ten plan. Fajnie, bardzo fajnie - przyznała Wiktoria Przybyło, przyjmująca Chemika Police.

Po udanym treningu dzieci w nagrodę otrzymały klubowe gadżety i vouchery na poniedziałkowy mecz siatkarek Lotto Chemika Police z UNI Opole w Tauron Lidze.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

