Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami

Obok drogowego, powstanie także obejście kolejowe. Chodzi o Zachodnią Obwodnicę Szczecina, wzdłuż której pojawi się nowe połączenie pomiędzy Kołbaskowem a Grupą Azoty Police.

Chodzi głównie o to, aby ładunki "niebezpieczne", jadące przez centrum Szczecina, mogły miasto całkowicie ominąć - mówi wiceprezydent miasta Michał Przepiera. Dodaje, że istotna jest tutaj także wysokość podjazdu w okolicach Skolwina.- Akurat nasza istniejąca linia kolejowa, ze względu na spadki, na różnice wysokości, ma taki charakter tzw. linii kolejowej górskiej, co powoduje, że nie mogą jeździć dłuższe składy. Chcielibyśmy, aby taką alternatywną linię kolejową uruchomić - mówi Przepiera.Zdaniem wiceprezydenta na powstaniu nowej linii kolejowej skorzystają także samorządy powiatu polickiego.- Ona równocześnie da również taką obsługę tych gmin ościennych szczecińskich, chociażby gminy Dobra. Dlatego też tam bardzo mocno występuje powiat policki, który te gminy ze swego terenu zrzesza, czyli je wspomaga - mówi Przepiera.Budowa nowej linii kolejowej wpisana została do Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035.