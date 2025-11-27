Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami

Region Adam Wosik

Projekt uchwały nr 266/25
Projekt uchwały nr 266/25
Obok drogowego, powstanie także obejście kolejowe. Chodzi o Zachodnią Obwodnicę Szczecina, wzdłuż której pojawi się nowe połączenie pomiędzy Kołbaskowem a Grupą Azoty Police.
Chodzi głównie o to, aby ładunki "niebezpieczne", jadące przez centrum Szczecina, mogły miasto całkowicie ominąć - mówi wiceprezydent miasta Michał Przepiera. Dodaje, że istotna jest tutaj także wysokość podjazdu w okolicach Skolwina.

- Akurat nasza istniejąca linia kolejowa, ze względu na spadki, na różnice wysokości, ma taki charakter tzw. linii kolejowej górskiej, co powoduje, że nie mogą jeździć dłuższe składy. Chcielibyśmy, aby taką alternatywną linię kolejową uruchomić - mówi Przepiera.

Zdaniem wiceprezydenta na powstaniu nowej linii kolejowej skorzystają także samorządy powiatu polickiego.

- Ona równocześnie da również taką obsługę tych gmin ościennych szczecińskich, chociażby gminy Dobra. Dlatego też tam bardzo mocno występuje powiat policki, który te gminy ze swego terenu zrzesza, czyli je wspomaga - mówi Przepiera.

Budowa nowej linii kolejowej wpisana została do Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035.

Edycja tekstu: Michał Król
Chodzi głównie o to, aby ładunki "niebezpieczne", jadące przez centrum Szczecina, mogły miasto całkowicie ominąć - mówi wiceprezydent miasta Michał Przepiera.
Zdaniem wiceprezydenta Przepiery na powstaniu nowej linii kolejowej skorzystają także samorządy powiatu polickiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 9507 razy)
  2. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3706 razy)
  3. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od dzisiaj oglądane 3365 razy)
  4. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3087 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2545 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Co prawda nie złota, ale za to nie skromna. Konkurs na toaletę rozstrzygnięty [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska

Najnowsze podcasty