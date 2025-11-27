Infrastruktura Skolwin: wieści z budowy

Rozpoczęło się układanie nawierzchni na nowej drodze w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej na szczecińskim Skolwinie. To kluczowy etap inwestycji.

Prace odbywają się w skoordynowanych odstępach czasowych, by masa bitumiczna zachowała odpowiednią temperaturę. Na pierwszych odcinkach widać już zarys docelowej drogi.



W kolejnych etapach pojawią się chodniki i droga rowerowa, a także miejsca postojowe. Koszt prac to prawie 50 milionów złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna