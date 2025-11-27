Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Salwy w Świnoujściu. Ale bez obawy, to świętowanie

Region Joanna Maraszek

8. Flotylla Obrony Wybrzeża to dwa dywizjony, które posiadają w swoim składzie 17 trałowców i trzy nowoczesne niszczyciele min. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Uwaga na hałas - mieszkańcy Świnoujścia muszą przygotować się na odgłosy strzelania z broni oraz salwy armatnie. Związane są z Centralnymi Obchodami Święta Marynarki Wojennej.
Pierwsze dźwięki salutów armatnich i strzałów wyspiarze mogli usłyszeć już po południu, kiedy na terenie portu wojennego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego rozpoczęła się próba oficjalnych obchodów.

8. FOW uprzedza, że najgłośniej może być o godzinie 19.15 w czwartek i 8.15 w piątek.

To warto wziąć pod uwagę w czasie spacerów z pupilami, które mogą spłoszyć się od głośnych huków. I oczywiście uspokoić wszystkich, że te dźwięki związane są ze świętowaniem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

