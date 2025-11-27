Akcja "odblaski" w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Odblaski mogą uratować życie - przekonują o tym kołobrzescy policjanci i miejscowi urzędnicy. Starostwo powiatowe właśnie zakupiło 8 tysięcy elementów odblaskowych, które trafią do mieszkańców.

Połowa zakupionych odblasków trafiła do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Robert Piecyk, naczelnik kołobrzeskiej drogówki tłumaczy, jak najlepiej korzystać z tych drobiazgów, które mogą uratować życie.



- Najlepszym rozwiązaniem: na kończyny, które się poruszają. Dlaczego? Efekt poruszania się, załamywania światła będzie powodował, że emitujemy większą ilość tego światła - instruował.



Piesi sami dobrze zdają sobie sprawę z tego, że dbając o odpowiednią odzież i dodatki mogą czuć się bezpieczniej po zmroku.



- Zwłaszcza, że teraz dzień jest krótki i czuję się bezpieczniejsza, kiedy jestem widoczna. - Ciemne rzeczy zdecydowanie nie - mówili.



Policjanci będą rozdawać odblaski w ramach akcji profilaktycznych. Opaski i zawieszki można odbierać także w urzędzie przy Placu Ratuszowym.



