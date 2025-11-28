Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Stał na S3 i zatrzymywał pojazdy. To był dopiero początek

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Brak paliwa zakończył się aresztem. Myśliborscy policjanci otrzymali informację, że na drodze S3 stoi mężczyzna, który zatrzymuje inne pojazdy, ponieważ zabrakło mu paliwa w aucie.
Funkcjonariusze udali się na miejsce, a tam okazało się, że owszem 36-latkowi zabrakło paliwa, ale ponadto miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i był poszukiwany listem gończym, bo powinien odbywać karę więzienia. Został zatrzymany. Teraz dodatkowo grożą mu trzy lata za kratami.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

