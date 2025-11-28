Remont Miedzianej w Szczecinie

Będzie remont ulicy Miedzianej w Szczecinie. Do przetargu zgłosiło się pięć firm.
Cztery oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie, czyli ponad sześciu milionach złotych. Teraz trwa ich weryfikacja. Chodzi o budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni i chodnika. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj-wybuduj.
Termin realizacji to 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
