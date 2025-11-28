Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Konferencja o prawach człowieka w Urzędzie Marszałkowskim [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Co mają ze sobą wspólnego prawa człowieka i fundusze unijne? Na ten temat odbyła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
- To jest część wojewódzkich obchodów Dnia Praw Człowieka - mówi Marcin Szmydt z Urzędu Marszałkowskiego. - Odpowiadają za to, żeby stwarzać na różnych poziomach równe warunki wszystkim, którzy w województwie mieszkają, którzy mogą z tych funduszy korzystać. Mają wspomagać wdrażanie funduszy w taki sposób, żeby dosłownie każdy mieszkaniec województwa mógł z tych projektów czerpać.

- Wiedeń od lat buduje swoje programy zgodnie z ideą Miast Praw Człowieka. Warto brać od nas przykład - podkreśla Shama Asadi z magistratu stolicy Austrii. - Polska i polskie miasta są dobrym przykładem, jak w miastach promować prawa człowieka, a także jak prężnie działają organizacje pozarządowe. To naprawdę zmienia całą atmosferę.

W konferencji wzięło udział około 150 samorządowców, naukowców i przedstawicieli NGO-sów z całego województwa zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- To jest część wojewódzkich obchodów Dnia Praw Człowieka - mówi Marcin Szmydt z Urzędu Marszałkowskiego.- Wiedeń od lat buduje swoje programy zgodnie z ideą Miast Praw Człowieka. Warto brać od nas przykład - podkreśla Shama Asadi z magistratu stolicy Austrii.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 12214 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od wczoraj oglądane 5527 razy)
  3. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3813 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od wczoraj oglądane 3649 razy)
  5. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3167 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty