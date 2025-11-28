Konferencja o prawach człowieka w Urzędzie Marszałkowskim [ZDJĘCIA]

Co mają ze sobą wspólnego prawa człowieka i fundusze unijne? Na ten temat odbyła się konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

- To jest część wojewódzkich obchodów Dnia Praw Człowieka - mówi Marcin Szmydt z Urzędu Marszałkowskiego. - Odpowiadają za to, żeby stwarzać na różnych poziomach równe warunki wszystkim, którzy w województwie mieszkają, którzy mogą z tych funduszy korzystać. Mają wspomagać wdrażanie funduszy w taki sposób, żeby dosłownie każdy mieszkaniec województwa mógł z tych projektów czerpać.- Wiedeń od lat buduje swoje programy zgodnie z ideą Miast Praw Człowieka. Warto brać od nas przykład - podkreśla Shama Asadi z magistratu stolicy Austrii. - Polska i polskie miasta są dobrym przykładem, jak w miastach promować prawa człowieka, a także jak prężnie działają organizacje pozarządowe. To naprawdę zmienia całą atmosferę.W konferencji wzięło udział około 150 samorządowców, naukowców i przedstawicieli NGO-sów z całego województwa zachodniopomorskiego.