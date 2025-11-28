Ratują życie, jest ich więcej w Kołbaskowie

Fot. Urząd Gminy w Kołbaskowie

Osiem defibrylatorów AED zamontowanych w gminie Kołbaskowo.

- Umieszczone są w specjalnych kapsułach, które zimą są ogrzewane, a latem chłodzone, co zapewnia im optymalne warunki pracy - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Kołbaskowie. - Zakup i montaż urządzeń został w całości sfinansowany z budżetu gminy Kołbaskowo, a wartość inwestycji wyniosła blisko 90 tys. zł. Równolegle prowadzone są szkolenia dla pracowników instytucji, w których zainstalowano urządzenia.



W przyszłym roku planowany jest montaż kolejnych dziesięciu defibrylatorów. To urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Każdy może z niego skorzystać, bo prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą komend głosowych i wizualnych.



Urządzenia pojawiły się w Szkole Podstawowej w Będargowie, GOKSiR w Przecławiu, Szkole Podstawowej w Przecławiu, Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, świetlicy w Bobolinie, Szkole Podstawowej w Przylepie oraz w Pałacu Ostoja.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski