Stargardzianie wzięli udział w akcji Movember [ZDJĘCIA]

Końcówka akcji Movember - z przytupem w Stargardzie. Przez centrum miasta przeszedł barwny korowód z przewagą koloru niebieskiego. W ten sposób uczestnicy marszu zapraszali panów do udziału w bezpłatnych badaniach, dzięki którym mogą ustrzec się nowotworu lub wykryć go na wczesnym etapie.
- Movember to coroczna, listopadowa akcja społeczna, której celem jest podniesienie świadomości problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i jąder, ale też depresji - przypomina powiatowy inspektor sanitarny w Stargardzie Irena Agata Łucka. - Przede wszystkim te akcje są na tyle skuteczne, że coraz więcej osób zgłasza się do lekarza. Wszyscy ci panowie już wiedzą, gdzie mają pójść, w jaki sposób się zbadać, jak na przykład w domu wykonać test na PSA.
Szansa na bezpłatne badania w Stargardzie będzie jeszcze w sobotę od godziny 10 do 18 w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Szczecińskiej 35.
Nazwa akcji Movember pochodzi od połączenia angielskich słów „moustache” czyli wąsy i „November” - listopad.
- W czwartek w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie do takich badań zgłosiło się 60 mężczyzn - mówi dyrektor domu kultury Norbert Śliwa.
