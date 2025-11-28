Stargardzianie wzięli udział w akcji Movember [ZDJĘCIA]

Końcówka akcji Movember - z przytupem w Stargardzie. Przez centrum miasta przeszedł barwny korowód z przewagą koloru niebieskiego. W ten sposób uczestnicy marszu zapraszali panów do udziału w bezpłatnych badaniach, dzięki którym mogą ustrzec się nowotworu lub wykryć go na wczesnym etapie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- W czwartek w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie do takich badań zgłosiło się 60 mężczyzn - mówi dyrektor domu kultury Norbert Śliwa. - Każda akcja ma sens, która przybliża nas do tego, żeby o swoje zdrowie dbać, a też wzorem, nie ukrywam, dla mnie osobiście były nasze stargardzkie Amazonki, które maszerują po Stargardzie. Skoro kobiety potrafią to zrobić, czemu faceci nie mogliby pokazać też, że robią to dla jaj.- Movember to coroczna, listopadowa akcja społeczna, której celem jest podniesienie świadomości problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i jąder, ale też depresji - przypomina powiatowy inspektor sanitarny w Stargardzie Irena Agata Łucka. - Przede wszystkim te akcje są na tyle skuteczne, że coraz więcej osób zgłasza się do lekarza. Wszyscy ci panowie już wiedzą, gdzie mają pójść, w jaki sposób się zbadać, jak na przykład w domu wykonać test na PSA.Szansa na bezpłatne badania w Stargardzie będzie jeszcze w sobotę od godziny 10 do 18 w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Szczecińskiej 35.Nazwa akcji Movember pochodzi od połączenia angielskich słów „moustache” czyli wąsy i „November” - listopad.