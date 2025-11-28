W sobotę rano ewakuacja w Dąbiu

Ewakuacja mieszkańców szczecińskiego osiedla Dąbie - to w sobotę rano. Przy ul. Pomorskiej znaleziono niewybuch z drugiej wojny światowej.
Ewakuacja z obszaru wokół III Liceum Ogólnokształcącego będzie trwała od 7 do 8. Mieszkańcy mają zebrać się na przystanku ZDiTM Plac Słowiański przy ulicy Goleniowskiej. Tam zostaną podstawione autobusy.
Saperzy będą podejmować niewybuch od ósmej - dopóki nie zakończą działań, nie będzie można przebywać na otwartej przestrzeni m.in. na części ul. Jesiennej, Gryfińskiej, Lotniczej i Emilii Gierczak.
Ewakuacja obejmuje mieszkańców poniższych budynków:Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni do odwołania będzie obowiązywał mieszkańców ulic:
- ul. Emilii Gierczak nr 28-31;
- ul. Glazurowa nr 1-9, 11-12;
- ul. Goleniowska nr 13-14, 101-102, 107-112A;
- ul. Komfortowa nr 10;
- ul. Koszarowa nr 15-18;
- ul. Pomorska nr 13, 15, 150;
- ul. Portowa nr 1-3, 25-26;
- ul. Pucka nr 1-2A, 5-19;
- ul. Racławicka nr 10
- Jesienna od nr 18 w stronę ul. Wiosennej nr 110 i następnie w kierunku ul. Gryfińskiej;
- Gryfińska od nr 18 do końca ulicy;
- Lotnicza – cała;
- Klombowa – cała;
- Emilii Gierczak od nr 53;
- Pokładowa – cała;
- Żaglowa od nr 7;
- Al. Przyjaciół – cała.
- Jeziorna nr 8 w kierunku Szybowcowej;
- Szybowcowa nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską;
- Rumuńska do skrzyżowania z ul Goleniowską;
- Kostrzyńska – cała;
- Elbląska – cała;
- Narzędziowa – cała;
- Miła – cała;
- Potok – cała;
- Letnia – cała.
Zakończenie zakazu przebywania na otwartej przestrzeni zostanie ogłoszone komunikatami nadawanymi z radiowozów Policji i Straży Miejskiej oraz przez głośniki syreny alarmowej przy ul. Pomorskiej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski