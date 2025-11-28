Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W sobotę rano ewakuacja w Dąbiu

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ewakuacja mieszkańców szczecińskiego osiedla Dąbie - to w sobotę rano. Przy ul. Pomorskiej znaleziono niewybuch z drugiej wojny światowej.
Ewakuacja z obszaru wokół III Liceum Ogólnokształcącego będzie trwała od 7 do 8. Mieszkańcy mają zebrać się na przystanku ZDiTM Plac Słowiański przy ulicy Goleniowskiej. Tam zostaną podstawione autobusy.

Saperzy będą podejmować niewybuch od ósmej - dopóki nie zakończą działań, nie będzie można przebywać na otwartej przestrzeni m.in. na części ul. Jesiennej, Gryfińskiej, Lotniczej i Emilii Gierczak.

Ewakuacja obejmuje mieszkańców poniższych budynków:

  • ul. Emilii Gierczak nr 28-31;
  • ul. Glazurowa nr 1-9, 11-12;
  • ul. Goleniowska nr 13-14, 101-102, 107-112A;
  • ul. Komfortowa nr 10;
  • ul. Koszarowa nr 15-18;
  • ul. Pomorska nr 13, 15, 150;
  • ul. Portowa nr 1-3, 25-26;
  • ul. Pucka nr 1-2A, 5-19;
  • ul. Racławicka nr 10

Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni do odwołania będzie obowiązywał mieszkańców ulic:

  • Jesienna od nr 18 w stronę ul. Wiosennej nr 110 i następnie w kierunku ul. Gryfińskiej;
  • Gryfińska od nr 18 do końca ulicy;
  • Lotnicza – cała;
  • Klombowa – cała;
  • Emilii Gierczak od nr 53;
  • Pokładowa – cała;
  • Żaglowa od nr 7;
  • Al. Przyjaciół – cała.
  • Jeziorna nr 8 w kierunku Szybowcowej;
  • Szybowcowa nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską;
  • Rumuńska do skrzyżowania z ul Goleniowską;
  • Kostrzyńska – cała;
  • Elbląska – cała;
  • Narzędziowa – cała;
  • Miła – cała;
  • Potok – cała;
  • Letnia – cała.

Zakończenie zakazu przebywania na otwartej przestrzeni zostanie ogłoszone komunikatami nadawanymi z radiowozów Policji i Straży Miejskiej oraz przez głośniki syreny alarmowej przy ul. Pomorskiej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

