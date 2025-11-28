W sobotę rano ewakuacja w Dąbiu

Ewakuacja mieszkańców szczecińskiego osiedla Dąbie - to w sobotę rano. Przy ul. Pomorskiej znaleziono niewybuch z drugiej wojny światowej.

Saperzy będą podejmować niewybuch od ósmej - dopóki nie zakończą działań, nie będzie można przebywać na otwartej przestrzeni m.in. na części ul. Jesiennej, Gryfińskiej, Lotniczej i Emilii Gierczak.









ul. Emilii Gierczak nr 28-31;

ul. Glazurowa nr 1-9, 11-12;

ul. Goleniowska nr 13-14, 101-102, 107-112A;

ul. Komfortowa nr 10;

ul. Koszarowa nr 15-18;

ul. Pomorska nr 13, 15, 150;

ul. Portowa nr 1-3, 25-26;

ul. Pucka nr 1-2A, 5-19;

ul. Racławicka nr 10

Ewakuacja obejmuje mieszkańców poniższych budynków:

Jesienna od nr 18 w stronę ul. Wiosennej nr 110 i następnie w kierunku ul. Gryfińskiej;

Gryfińska od nr 18 do końca ulicy;

Lotnicza – cała;

Klombowa – cała;

Emilii Gierczak od nr 53;

Pokładowa – cała;

Żaglowa od nr 7;

Al. Przyjaciół – cała.

Jeziorna nr 8 w kierunku Szybowcowej;

Szybowcowa nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską;

Rumuńska do skrzyżowania z ul Goleniowską;

Kostrzyńska – cała;

Elbląska – cała;

Narzędziowa – cała;

Miła – cała;

Potok – cała;

Letnia – cała.

Zakończenie zakazu przebywania na otwartej przestrzeni zostanie ogłoszone komunikatami nadawanymi z radiowozów Policji i Straży Miejskiej oraz przez głośniki syreny alarmowej przy ul. Pomorskiej.





Ewakuacja z obszaru wokół III Liceum Ogólnokształcącego będzie trwała od 7 do 8. Mieszkańcy mają zebrać się na przystanku ZDiTM Plac Słowiański przy ulicy Goleniowskiej. Tam zostaną podstawione autobusy.Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni do odwołania będzie obowiązywał mieszkańców ulic: