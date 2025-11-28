Tramwaj wjechał w kamienicę. Naprawa do końca grudnia [ZDJĘCIA]

Główne wejście i parter kamienicy przy ul. Parkowej 59 w Szczecinie mają być naprawione do końca grudnia. Konstrukcja budynku została uszkodzona w czwartkowym wypadku. Tramwaj linii nr 11, jadący ze Stoczni Szczecińskiej w kierunku centrum, wypadł z torów i wjechał we frontową ścianę kamienicy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Uszkodzenia są powierzchowne; zabezpieczone jest wejście główne do kamienicy a mieszkańcy mogą wchodzić do domów od strony podwórza - mówi Małgorzata Nastorowicz z firmy CS Zarządzanie Nieruchomościami. - Naprawy wymaga część elewacji frontowej łącznie z bramą wjazdową. Będziemy wykonywać ekspertyzę techniczną budynku. Mamy nadzieję, że do końca grudnia remont, naprawa zakończy się.- Pojazd uszkodził część budynku, w której znajduje się sklep zoologiczny. Lokal jest zabezpieczony - mówi jego właściciel Andrzej Patyna. - Teoretycznie mógłbym prowadzić, ale inspektor zakazał, bo jest wyłączony lokal. Teraz trzeba znaleźć wykonawcę, wszystko po kolej i zobaczymy, czy to będzie trwało dwa tygodnie, miesiąc, nie wiem.- Trwają ustalenia, co było przyczyną wypadku - dodaje rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim. - Z informacji, jakie uzyskałem wynika, że taki raport wewnętrzny Tramwajów Szczecińskich będzie gotowy w przyszłym tygodniu.Koszt naprawy uszkodzonej kamienicy ma być pokryty z polisy ubezpieczeniowej spółki Tramwaje Szczecińskie.