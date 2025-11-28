Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Domek św. Mikołaja zmienił miejsce

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Słynny w Szczecinie domek świętego Mikołaja z Pogodna w tym roku w nowej lokalizacji. Stanął na Jarmarku Bożonarodzeniowym. To tymczasowe rozwiązanie.
Domek św. Mikołaja stanął na szczecińskim Pogodnie

Domek św. Mikołaja stanął na szczecińskim Pogodnie

Na Pogodnie stanął domek św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Domek powróci na Pogodno za rok - mówi jego pomysłodawczyni Anita Matczuk. - Ze względu na to, że za każdym razem on musi być skręcany, rozkręcany, skręcany, rozkręcany, nie jest już bezpieczny dla osób odwiedzających go. Ze względu na brak funduszy w tym roku, moja rodzina wyjeżdża na święta, nie jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo domku w miejscu, w którym on stał.

Mieszkanka Pogodna zaznacza jednak, że popularna - szczególnie wśród najmłodszych - skrzynka na listy do Świętego Mikołaja nie zmienia adresu.

- W domku św. Mikołaja, na placu lotników, na jarmarku, piszemy w księdze św. Mikołaja życzenia. Tam nie zostawiamy listów. Jeżeli chcemy, żeby na list Mikołaj odpowiedział, to on musi trafić do skrzynki na Jana Styki 33 - mówi Matczuk.

Domek Świętego Mikołaja można odwiedzać od piątku. Skrzynka będzie dostępna od poniedziałku. W ubiegłym roku do skrzynki trafiło prawie dwa tysiące listów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Domek powróci na Pogodno za rok - mówi jego pomysłodawczyni Anita Matczuk.
Mieszkanka Pogodna zaznacza jednak, że popularna - szczególnie wśród najmłodszych - skrzynka na listy do Świętego Mikołaja nie zmienia adresu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 12214 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od wczoraj oglądane 5527 razy)
  3. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3813 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od wczoraj oglądane 3649 razy)
  5. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3167 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty