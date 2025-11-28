Domek św. Mikołaja zmienił miejsce

Słynny w Szczecinie domek świętego Mikołaja z Pogodna w tym roku w nowej lokalizacji. Stanął na Jarmarku Bożonarodzeniowym. To tymczasowe rozwiązanie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Domek powróci na Pogodno za rok - mówi jego pomysłodawczyni Anita Matczuk. - Ze względu na to, że za każdym razem on musi być skręcany, rozkręcany, skręcany, rozkręcany, nie jest już bezpieczny dla osób odwiedzających go. Ze względu na brak funduszy w tym roku, moja rodzina wyjeżdża na święta, nie jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo domku w miejscu, w którym on stał.Mieszkanka Pogodna zaznacza jednak, że popularna - szczególnie wśród najmłodszych - skrzynka na listy do Świętego Mikołaja nie zmienia adresu.- W domku św. Mikołaja, na placu lotników, na jarmarku, piszemy w księdze św. Mikołaja życzenia. Tam nie zostawiamy listów. Jeżeli chcemy, żeby na list Mikołaj odpowiedział, to on musi trafić do skrzynki na Jana Styki 33 - mówi Matczuk.Domek Świętego Mikołaja można odwiedzać od piątku. Skrzynka będzie dostępna od poniedziałku. W ubiegłym roku do skrzynki trafiło prawie dwa tysiące listów.