Domek św. Mikołaja zmienił miejsce

Słynny w Szczecinie domek świętego Mikołaja z Pogodna w tym roku w nowej lokalizacji. Stanął na Jarmarku Bożonarodzeniowym. To tymczasowe rozwiązanie.
Mieszkanka Pogodna zaznacza jednak, że popularna - szczególnie wśród najmłodszych - skrzynka na listy do Świętego Mikołaja nie zmienia adresu.
- W domku św. Mikołaja, na placu lotników, na jarmarku, piszemy w księdze św. Mikołaja życzenia. Tam nie zostawiamy listów. Jeżeli chcemy, żeby na list Mikołaj odpowiedział, to on musi trafić do skrzynki na Jana Styki 33 - mówi Matczuk.
Domek Świętego Mikołaja można odwiedzać od piątku. Skrzynka będzie dostępna od poniedziałku. W ubiegłym roku do skrzynki trafiło prawie dwa tysiące listów.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł