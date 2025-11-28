Trzy miesiące aresztu dla złodzieja samochodu i biżuterii

Złodziej samochodu i biżuterii trafił w ręce policjantów ze szczecińskiego Niebuszewa. 29-latek wraz z 35-letnią kobietą pojawili się w jednej z lokalnych galerii handlowych.
Mężczyzna zabrał z jednego ze sklepów biżuterię wartą trzy tysiące złotych. Następnie ukradł z kurtki kluczyki do auta i odjechał z parkingu samochodem wartym 100 tysięcy złotych. W schwytaniu złodzieja pomógł miejski monitoring. Kobieta została przesłuchana jako świadek.
29-latek usłyszał zarzuty. Trafił do aresztu na trzy miesiące.
