Radio Szczecin » Region
Trzy miesiące aresztu dla złodzieja samochodu i biżuterii

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Złodziej samochodu i biżuterii trafił w ręce policjantów ze szczecińskiego Niebuszewa. 29-latek wraz z 35-letnią kobietą pojawili się w jednej z lokalnych galerii handlowych.
Mężczyzna zabrał z jednego ze sklepów biżuterię wartą trzy tysiące złotych. Następnie ukradł z kurtki kluczyki do auta i odjechał z parkingu samochodem wartym 100 tysięcy złotych. W schwytaniu złodzieja pomógł miejski monitoring. Kobieta została przesłuchana jako świadek.

29-latek usłyszał zarzuty. Trafił do aresztu na trzy miesiące.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

