Zamiast mijanki na Odrze będzie wodna autostrada

Region Weronika Łyczywek

Szczeciński port. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Powstanie wodna autostrada do szczecińskiego portu. Jej budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku. Chodzi o poszerzenie i pogłębienie toru wodnego na trasie Świnoujście-Szczecin. To kluczowa inwestycja, dzięki której duże statki będą mogły sprawniej i szybciej poruszać się w akwenie.
- Poszerzenie dotyczy siedmiokilometrowego odcinka na wysokości Polic, czyli tak zwanej mijanki Police - tłumaczy wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - Zostaną przystosowane drogi wodne do parametrów, które pozwolą na mijanie się największych statków, które dziś mogą wpływać do szczecińskiego portu. To pozwoli na to, abyśmy bez żadnych ograniczeń mogli wprowadzać do Szczecina największe jednostki.

Na budowanie autostrady i infrastruktury dostępowej do portów rząd ma przeznaczyć prawie 400 milionów złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
