Remont hali w Kołobrzegu będzie przedłużony

Opóźnienia przy remoncie kompleksu sportowego Milenium w Kołobrzegu. Z tego powodu wciąż nieczynna pozostaje miejska pływalnia.
Remont hali Milenium wraz z całym zapleczem ośrodka sportu rozpoczął się we wrześniu. Jednym z głównych elementów prac jest wymiana dachu. Z tego powodu zamknięty został miejski basen. Jego ponowne otwarcie planowano z początkiem grudnia. Już wiadomo jednak, że pływalnia pozostanie nieczynna znacznie dłużej. Jak poinformował MOSiR, wykonawca prac napotkał niezależne od niego i niespodziewane trudności. W efekcie prace w tej części obiektu przedłużą się do końca stycznia.
Termomodernizacja zakłada również montaż na dachu paneli fotowoltaicznych. W całym obiekcie wymieniono już kilkaset okien. Budynek zyska także nową elewację. Całość ma obniżyć koszty eksploatacji obiektu. Koszt remontu to blisko 30 milionów złotych.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł