Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Remont hali w Kołobrzegu będzie przedłużony

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Opóźnienia przy remoncie kompleksu sportowego Milenium w Kołobrzegu. Z tego powodu wciąż nieczynna pozostaje miejska pływalnia.
Remont hali Milenium wraz z całym zapleczem ośrodka sportu rozpoczął się we wrześniu. Jednym z głównych elementów prac jest wymiana dachu. Z tego powodu zamknięty został miejski basen. Jego ponowne otwarcie planowano z początkiem grudnia. Już wiadomo jednak, że pływalnia pozostanie nieczynna znacznie dłużej. Jak poinformował MOSiR, wykonawca prac napotkał niezależne od niego i niespodziewane trudności. W efekcie prace w tej części obiektu przedłużą się do końca stycznia.

Termomodernizacja zakłada również montaż na dachu paneli fotowoltaicznych. W całym obiekcie wymieniono już kilkaset okien. Budynek zyska także nową elewację. Całość ma obniżyć koszty eksploatacji obiektu. Koszt remontu to blisko 30 milionów złotych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 12020 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od wczoraj oglądane 5371 razy)
  3. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3801 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od wczoraj oglądane 3258 razy)
  5. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3158 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
Co prawda nie złota, ale za to nie skromna. Konkurs na toaletę rozstrzygnięty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty