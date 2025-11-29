Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dziś premiera szczecińskiej wersji Monopoly

Region Anna Pałamar

Mat. wiadomosci.szczecin.eu
Mat. wiadomosci.szczecin.eu
Najdroższym polem będą Wały Chrobrego. W sobotę premiera szczecińskiej wersji popularnej gry Monopoly.
Wspólne odsłonięcie planszy zaplanowano na godzinę 12 w centrum handlowym Galaxy. Szczecińska wersja Monopoly powstała z okazji 80. urodzin polskiego Szczecina.

Gra była tworzona pod okiem Szczecińskiej Agencji Artystycznej, a mieszkańcy miasta wzięli udział w wyborze miejsc, które powinny znaleźć się na planszy.

Edycja tekstu: Michał Król

