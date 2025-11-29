Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Motyle wzniosą się na Monte Cassino

Region Antoni Stefański

Fot. wiadomosci.szczecin.eu
Fot. wiadomosci.szczecin.eu
Motyle ozdobią podwórko kamienicy przy ulicy Monte Cassino 33 w Szczecinie.
W ramach zwieńczenia projektu „Nasza dzielnia!” o godz. 12:00 zostaną zaprezentowane mozaiki przygotowane przez młodzież.

Nawiązują one do historii małżeństwa entomologów, które przed wojną mieszkało właśnie w tym miejscu i badało owady Pomorza. Podczas wydarzenia pojawi się też część artystyczna z tekstami poetyckimi przygotowanymi przez uczestników.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 12519 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od przedwczoraj oglądane 5766 razy)
  3. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od przedwczoraj oglądane 4007 razy)
  4. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3841 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2640 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty