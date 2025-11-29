Motyle wzniosą się na Monte Cassino

Motyle ozdobią podwórko kamienicy przy ulicy Monte Cassino 33 w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

W ramach zwieńczenia projektu „Nasza dzielnia!” o godz. 12:00 zostaną zaprezentowane mozaiki przygotowane przez młodzież.Nawiązują one do historii małżeństwa entomologów, które przed wojną mieszkało właśnie w tym miejscu i badało owady Pomorza. Podczas wydarzenia pojawi się też część artystyczna z tekstami poetyckimi przygotowanymi przez uczestników.