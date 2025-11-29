Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wały Chrobrego, Kąpielisko Dąbie, Zamek Książąt Pomorskich czy też szczeciński bar Pasztecik. Te znane miejsca kupić można... na planszy gry Monopoly.

Edycja "Szczecin" tej gry miała premierę w sobotę w centrum handlowym Galaxy.



- Już mam grę w swoich rękach. - Mieliśmy wcześniej Monopoly PRL, no a teraz czas na Monopoly Szczecin. - Edycja szczecińska jest dla córki. Będzie to prezent na Mikołaja. Mam nadzieję, że fajny... - Chcieliśmy kupić na prezent i szukamy wersji angielskiej. Byłoby cudownie, gdyby było również w tej wersji językowej. - Pomysł rewelacyjny. Wykonanie chyba też się wydaje fajne - mówią szczecinianie.



- Mam nadzieję, że w tej grze będzie więcej szczęścia niż nieszczęścia. To jest dobra gra do zabawy, ale też do tego, żeby się nauczyć inwestowania, strategii i taktyki - podkreśla zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera.



Szczecińska wersja Monopoly powstała z okazji 80. urodzin polskiego Szczecina.



Autorka edycji: Joanna Chajdas