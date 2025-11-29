SBO najpopularniejsze na Warszewie, najmniej w Dąbiu

Prawie 21,5 tysiąca osób oddało głos w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Głosowanie potrwa do środy 3 grudnia do godziny 15:30.





Edycja tekstu: Michał Król

Do tej pory najwięcej głosów oddano na projekty na Warszewie, Osowie i osiedlu Arkońskie-Niemierzyn. Najmniej na projekty w Dąbiu, Załomiu i osiedlu Kasztanowym.W sumie do wyboru mieszkańcy mają 114 różnorodnych projektów, wśród których znalazły się 94 projekty lokalne oraz 20 projektów ogólnomiejskich.