Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

SBO najpopularniejsze na Warszewie, najmniej w Dąbiu

Region Anna Pałamar

Mat. Facebook / SBO - Szczeciński Budżet Obywatelski
Mat. Facebook / SBO - Szczeciński Budżet Obywatelski
Prawie 21,5 tysiąca osób oddało głos w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.
Do tej pory najwięcej głosów oddano na projekty na Warszewie, Osowie i osiedlu Arkońskie-Niemierzyn. Najmniej na projekty w Dąbiu, Załomiu i osiedlu Kasztanowym.

W sumie do wyboru mieszkańcy mają 114 różnorodnych projektów, wśród których znalazły się 94 projekty lokalne oraz 20 projektów ogólnomiejskich.

Głosowanie potrwa do środy 3 grudnia do godziny 15:30.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 12519 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od przedwczoraj oglądane 5766 razy)
  3. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od przedwczoraj oglądane 4007 razy)
  4. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3841 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2640 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]
Żołnierze zawiozą św. Mikołajowi 1,5 tysiąca listów od dzieci ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty