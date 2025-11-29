Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie nowa linia tramwajowa łącząca szczecińskie Niebuszewo z Galerią Północ. Plany jej budowy znalazły się - w przyjętej przez Radę Miasta - Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035.
Nowa linia tramwajowa zostanie poprowadzona wzdłuż powstającej obecnie trasy północnej - mówi zastępca prezydenta Michał Przepiera. Dodaje, że sporym wyzwaniem przy budowie tego połączenia będzie przejście przez ulicę Krasińskiego.

- Dużo trudniejsze w tej inwestycji jest wbrew pozorom nie to co na północy, tylko to co bliżej centrum miasta, czyli wyjście tutaj na poziomie ulicy Krasińskiego. Tutaj jest ta trudność tak naprawdę połączenia tramwajowego i wyjścia w kierunku tej trasy północnej, która - jak wiemy - na tym odcinku Warcisława się zaczyna - dodaje Przepiera.

Zdaniem Michała Przepiery budowa nowego połączenia z Galerią Północ nie będzie jednak dla władz Szczecina priorytetowa.

- Znacznie pilniejsza jest - z punktu widzenia budowy - linia Mierzyn oraz dojazd do Prawobrzeża, czyli ta kontynuacja szybkiego tramwaju. Natomiast co do modernizacji torowisk to ważniejsza jest absolutnie linia tramwajowa wzdłuż Odry i linia "szóstki" - tłumaczy Przepiera.

Michał Przepiera dodaje, że realizacja wszystkich torowych inwestycji uzależniona będzie - w dużej mierze - od uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych - czy to krajowych, czy też europejskich.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Nowa linia tramwajowa zostanie poprowadzona wzdłuż powstającej obecnie trasy północnej - mówi zastępca prezydenta Michał Przepiera.
Zdaniem Michała Przepiery budowa nowego połączenia z Galerią Północ nie będzie jednak dla władz Szczecina priorytetowa.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 12621 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od przedwczoraj oglądane 5836 razy)
  3. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od przedwczoraj oglądane 4107 razy)
  4. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3855 razy)
  5. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2654 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty