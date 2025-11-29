Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie nowa linia tramwajowa łącząca szczecińskie Niebuszewo z Galerią Północ. Plany jej budowy znalazły się - w przyjętej przez Radę Miasta - Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2035.

Nowa linia tramwajowa zostanie poprowadzona wzdłuż powstającej obecnie trasy północnej - mówi zastępca prezydenta Michał Przepiera. Dodaje, że sporym wyzwaniem przy budowie tego połączenia będzie przejście przez ulicę Krasińskiego.



- Dużo trudniejsze w tej inwestycji jest wbrew pozorom nie to co na północy, tylko to co bliżej centrum miasta, czyli wyjście tutaj na poziomie ulicy Krasińskiego. Tutaj jest ta trudność tak naprawdę połączenia tramwajowego i wyjścia w kierunku tej trasy północnej, która - jak wiemy - na tym odcinku Warcisława się zaczyna - dodaje Przepiera.



Zdaniem Michała Przepiery budowa nowego połączenia z Galerią Północ nie będzie jednak dla władz Szczecina priorytetowa.



- Znacznie pilniejsza jest - z punktu widzenia budowy - linia Mierzyn oraz dojazd do Prawobrzeża, czyli ta kontynuacja szybkiego tramwaju. Natomiast co do modernizacji torowisk to ważniejsza jest absolutnie linia tramwajowa wzdłuż Odry i linia "szóstki" - tłumaczy Przepiera.



Michał Przepiera dodaje, że realizacja wszystkich torowych inwestycji uzależniona będzie - w dużej mierze - od uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych - czy to krajowych, czy też europejskich.



Autorka edycji: Joanna Chajdas