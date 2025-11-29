Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Koszykarze PGE Spójni gotowi na starcie w 1. lidze

Region Artur Dyczewski

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Koszykarze PGE Spójni w sobotę walczyć będą o 7. zwycięstwo w 1. lidze. Stargardzianie na wyjeździe zmierzą się z GKS-em Tychy w 12. kolejce rozgrywek.
Jednym z najlepszych graczy zespołu z Górnego Śląska jest Tomasz Śnieg były kapitan Biało-Bordowych.

Sobotnie spotkanie koszykarzy GKS-u z PGE Spójnią Stargard rozpocznie się o godzinie 20 w Tychach.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

