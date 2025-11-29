Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Poezja, muzyka i kino. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Była człowiekiem w 100 procentach - tak wspominają Marię Pawlikowską-Jasnorzewską miłośnicy jej twórczości. Spotkali się oni w sobotę w Studiu S1 Radia Szczecin, by obejrzeć film o poetce oraz wysłuchać koncertu jej poświęconego.
- Jaka jest Maria w tych tekstach? Wyraża całą siebie. Maria nie pisze o jakichś prostych rzeczach, tylko o nieszczęściu, o miłości nieszczęśliwej - podkreśla Sara Frymus, wokalistka.

- Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w większości są wierszami lirycznymi, bardzo sentymentalnymi i osobistymi. Podobnie brzmi muzyka, która została stworzona do tych tekstów - dodaje Krzysztof Baranowski, pianista.

- Była człowiekiem w stu procentach. Bardzo ludzkie są jej wiersze. Pokazuje, że mając pewne niedociągnięcia w życiu, pewną ułomność, można jednak wyjść i żyć w stu procentach - opowiada Mariola Pryzwan, biografistka m.in. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Rok Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej obchodzony jest w 80. rocznicę śmierci poetki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 12707 razy)
  2. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od przedwczoraj oglądane 5902 razy)
  3. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od przedwczoraj oglądane 4176 razy)
  4. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3861 razy)
  5. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od dzisiaj oglądane 2717 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Piotr Krzystek
Uczniowie trenowali z siatkarkami Chemika Police [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty