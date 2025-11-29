Poezja, muzyka i kino. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Była człowiekiem w 100 procentach - tak wspominają Marię Pawlikowską-Jasnorzewską miłośnicy jej twórczości. Spotkali się oni w sobotę w Studiu S1 Radia Szczecin, by obejrzeć film o poetce oraz wysłuchać koncertu jej poświęconego.

- Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w większości są wierszami lirycznymi, bardzo sentymentalnymi i osobistymi. Podobnie brzmi muzyka, która została stworzona do tych tekstów - dodaje Krzysztof Baranowski, pianista.

- Była człowiekiem w stu procentach. Bardzo ludzkie są jej wiersze. Pokazuje, że mając pewne niedociągnięcia w życiu, pewną ułomność, można jednak wyjść i żyć w stu procentach - opowiada Mariola Pryzwan, biografistka m.in. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.





- Jaka jest Maria w tych tekstach? Wyraża całą siebie. Maria nie pisze o jakichś prostych rzeczach, tylko o nieszczęściu, o miłości nieszczęśliwej - podkreśla Sara Frymus, wokalistka.Rok Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej obchodzony jest w 80. rocznicę śmierci poetki.